Алмаз Касымалиев назначен заместителем гендиректора НТРК

Соответствующий приказ подписал генеральный директор НТРК Улан Сатиев.
Алмаз Касымалиев назначен заместителем генерального директора Национальной терерадиокомпании. Соответствующий приказ подписал генеральный директор НТРК Улан Сатиев.
Биография:
Алмазбек Талипович Касымалиев родился 30 апреля 1981 года в селе Чолпон Ак-Сууйского района Иссык-Кульской области.
Имеет высшее образование. Магистр журналистики.
Трудовой опыт:
- В 2002 году начал трудовую деятельность в качестве корреспондента творческо-производственного объединения «Кыргызстан» НТРК.
- В последующие годы занимал должности:
- главный редактор студии утренних программ «Кутман таң» НТРК;
- руководитель отдела корреспондентов информационно-аналитического центра «Ала-Тоо»;
- директор дирекции информационных программ «Ала-Тоо» НТРК;
- заместитель директора дирекции информационных программ «Ала-Тоо» КТРК;
- шеф-редактор объединения «Маалымат» КТРК;
- председатель Художественного совета КТРК;
- с ноября 2022 года – продюсер «Национального первого канала» Национальной телерадиовещательной корпорации КР.
Женат, отец троих сыновей.
Источник: Кабар