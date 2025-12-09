           
Алмаз Касымалиев назначен заместителем гендиректора НТРК

Соответствующий приказ подписал генеральный директор НТРК Улан Сатиев.

 

01KC1FR3YB5H5YE3J292TPFP55.jpg

Биография:

Алмазбек Талипович Касымалиев родился 30 апреля 1981 года в селе Чолпон Ак-Сууйского района Иссык-Кульской области.

Имеет высшее образование. Магистр журналистики.

Трудовой опыт:

  • В 2002 году начал трудовую деятельность в качестве корреспондента творческо-производственного объединения «Кыргызстан» НТРК.
  • В последующие годы занимал должности:
  • главный редактор студии утренних программ «Кутман таң» НТРК;
  • руководитель отдела корреспондентов информационно-аналитического центра «Ала-Тоо»;
  • директор дирекции информационных программ «Ала-Тоо» НТРК;
  • заместитель директора дирекции информационных программ «Ала-Тоо» КТРК;
  • шеф-редактор объединения «Маалымат» КТРК;
  • председатель Художественного совета КТРК;
  • с ноября 2022 года – продюсер «Национального первого канала» Национальной телерадиовещательной корпорации КР.

Женат, отец троих сыновей.

Источник: Кабар

           