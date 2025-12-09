ЦИК утвердила итоги выборов в 29 округах, в одном назначит перевыборы

Первое заседание восьмого созыва ЖК может состояться 17 декабря.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов утвердила результаты голосования на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша в 29 из 30 избирательных округов. Об этом сообщили в ЦИК.
Итоги голосования отменили только в округе № 13. По данным комиссии, там сторонники одного из кандидатов фиксировали избирателей на видео и нарушали тайну голосования. В соответствии с законодательством повторное голосование в округе назначат в течение месяца, и прежние претенденты не смогут участвовать в перевыборах.
Выборы прошли 30 ноября, в каждом округе избирали по три депутата:
-
Жаныбек Абиров
-
Айсаракан Абдибаева
-
Жанар Акаев
-
Гульнара Акимбаева
-
Нурланбек Азыгалиев
-
Чынгыз Ажибаев
-
Темирлан Айтиев
-
Нилуфар Алимжанова
-
Медербек Алиев
-
Бурун Аманова
-
Салтанат Аманова
-
Жаныбек Аматов
-
Сеидбек Атамбаев
-
Ырысбек Атажанов
-
Токтобубу Ашымбаева
-
Айгуль Ахмедова
-
Гулнара Баатырова
-
Улан Бакасов
-
Дастан Бекешев
-
Адилет Белеков
-
Болотбек Борбиев
-
Азамжан Джалилов
-
Дастанбек Джумабеков
-
Уланбек Жаанбаев
-
Гулсункан Жунушалиева
-
Рахат Жунушбаева
-
Исманали Жороев
-
Курманкул Зулушев
-
Болот Ибрагимов
-
Джамиля Исаева
-
Азамат Исираилов
-
Эркинбек Исеналиев
-
Медина Кайрылбекова
-
Бактыяр Калпаев
-
Улукбек Карыбек уулу
-
Карим Ханджеза
-
Гуля Кожокулова
-
Эрулан Кокулов
-
Алишер Козуев
-
Куванычбек Конгантиев
-
Алтынбек Кудабердиев
-
Илимбек Кубанычбеков
-
Гулшаркан Култаева
-
Жылдыз Курманалиева
-
Алтынбек Кылычбаев
-
Умбеталы Кыдыралиев
-
Махабат Мавлянова
-
Марлен Маматалиев
-
Талайбек Масабиров
-
Гулай Машрапова
-
Гулкан Молдобекова
-
Табылды Муратбеков
-
Суйунбек Омурзаков
-
Улан Примов
-
Равшанбек Рысбаев
-
Советбек Рустамбек уулу
-
Болот Сагынаев
-
Жылдыз Садырбаева
-
Медербек Саккараев
-
Жумабек Салымбеков
-
Венера Салямова
-
Кубанычбек Самаков
-
Гулжан Сатиева
-
Эркеайым Сейтказиева
-
Эльдар Сулайманов
-
Кундузбек Сулайманов
-
Эльвира Сурабалдиева
-
Нурбек Сыдыгалиев
-
Жылдыз Таалайбек кызы
-
Эдита Тайгараева
-
Камила Талиева
-
Шаирбек Ташиев
-
Бакыт Тентишев
-
Данияр Толонов
-
Нуржамал Торобекова
-
Акылбек Тумонбаев
-
Нурланбек Тургунбек уулу
-
Азизбек Турсунбаев
-
Улукбек Узакбаев
-
Бахридин Шабазов
-
Бекмырза Чолпонбай уулу
-
Бакыт Чомоев
-
Медербек Чотонов
-
Жылдыз Эгенбердиева
-
Абылдабек Эгембердиев
-
Бекмурза Эргешов
-
Чолпон Эсенаманова
В Центризбиркоме отметили, что первое заседание восьмого созыва ЖК может состояться 17 декабря.
Источник: 24.kg