ЦИК утвердила итоги выборов в 29 округах, в одном назначит перевыборы

Первое заседание восьмого созыва ЖК может состояться 17 декабря.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов утвердила результаты голосования на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша в 29 из 30 избирательных округов. Об этом сообщили в ЦИК.

Итоги голосования отменили только в округе № 13. По данным комиссии, там сторонники одного из кандидатов фиксировали избирателей на видео и нарушали тайну голосования. В соответствии с законодательством повторное голосование в округе назначат в течение месяца, и прежние претенденты не смогут участвовать в перевыборах.

Выборы прошли 30 ноября, в каждом округе избирали по три депутата:

Жаныбек Абиров Айсаракан Абдибаева Жанар Акаев Гульнара Акимбаева Нурланбек Азыгалиев Чынгыз Ажибаев Темирлан Айтиев Нилуфар Алимжанова Медербек Алиев Бурун Аманова Салтанат Аманова Жаныбек Аматов Сеидбек Атамбаев Ырысбек Атажанов Токтобубу Ашымбаева Айгуль Ахмедова Гулнара Баатырова Улан Бакасов Дастан Бекешев Адилет Белеков Болотбек Борбиев Азамжан Джалилов Дастанбек Джумабеков Уланбек Жаанбаев Гулсункан Жунушалиева Рахат Жунушбаева Исманали Жороев Курманкул Зулушев Болот Ибрагимов Джамиля Исаева Азамат Исираилов Эркинбек Исеналиев Медина Кайрылбекова Бактыяр Калпаев Улукбек Карыбек уулу Карим Ханджеза Гуля Кожокулова Эрулан Кокулов Алишер Козуев Куванычбек Конгантиев Алтынбек Кудабердиев Илимбек Кубанычбеков Гулшаркан Култаева Жылдыз Курманалиева Алтынбек Кылычбаев Умбеталы Кыдыралиев Махабат Мавлянова Марлен Маматалиев Талайбек Масабиров Гулай Машрапова Гулкан Молдобекова Табылды Муратбеков Суйунбек Омурзаков Улан Примов Равшанбек Рысбаев Советбек Рустамбек уулу Болот Сагынаев Жылдыз Садырбаева Медербек Саккараев Жумабек Салымбеков Венера Салямова Кубанычбек Самаков Гулжан Сатиева Эркеайым Сейтказиева Эльдар Сулайманов Кундузбек Сулайманов Эльвира Сурабалдиева Нурбек Сыдыгалиев Жылдыз Таалайбек кызы Эдита Тайгараева Камила Талиева Шаирбек Ташиев Бакыт Тентишев Данияр Толонов Нуржамал Торобекова Акылбек Тумонбаев Нурланбек Тургунбек уулу Азизбек Турсунбаев Улукбек Узакбаев Бахридин Шабазов Бекмырза Чолпонбай уулу Бакыт Чомоев Медербек Чотонов Жылдыз Эгенбердиева Абылдабек Эгембердиев Бекмурза Эргешов Чолпон Эсенаманова

В Центризбиркоме отметили, что первое заседание восьмого созыва ЖК может состояться 17 декабря.

Источник: 24.kg