Азамат Юсупов освобожден от поста главы Нацагентства по делам религий и межэтнических отношений

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Президент освободил от должностей руководство Нацагентства по делам религий

Азамат Юсупов освобожден от занимаемой должности председателя Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений, сообщили в пресс-службе президента.

Также Руслан Мусаев освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений.

Азамат Юсупов был назначен на должность в апреле 2025 года. Его заместитель Руслан Мусаев занимал должность с ноября 2024 года.