Максат Кочеров назначен директором Департамента химизации, защиты и карантина растений

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соответствующее распоряжение подписано председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым.

Кочеров Максат Авангардович назначен директором Департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Соответствующее распоряжение подписано председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым.

Максат Кочеров был назначен на данную должность по представлению заместителя председателя кабинета министров — министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева.