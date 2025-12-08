ЦИК напомнил избранным депутатам о сроке отказа от госдолжностей и бизнеса

Если избранный кандидат не выполнит требование о сложении таких полномочий в установленный срок, его мандат передадут следующему по очереди кандидату.
Центральная избирательная комиссия Кыргызстана напомнила избранным депутатам Жогорку Кенеша о трехдневном сроке отказа от должностей и занятий, несовместимых со статусом парламентария. Уведомление опубликовано со ссылкой на статью 65 конституционного закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша КР».
ЦИК уточняет, что кандидат, признанный избранным депутатом, в течение трех дней после подписания протокола об итогах выборов должен подать в комиссию копию заявления о сложении полномочий, которые не совместимы со статусом депутата.
Согласно закону «О статусе депутата Жогорку Кенеша КР», парламентарий не имеет права одновременно занимать иную государственную или муниципальную должность, вести предпринимательскую деятельность, а также входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.
Если избранный кандидат не выполнит требование о сложении таких полномочий в установленный срок, его мандат передадут следующему по очереди кандидату. Решение принимают в порядке, предусмотренном статьей 64 конституционного закона о выборах.
После определения результатов выборов и получения всех необходимых заявлений ЦИК в трехдневный срок регистрирует депутатов и выдает им удостоверения и нагрудные знаки установленного образца.
Источник: economist.kg