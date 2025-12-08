Кандидаты в депутаты ЖК по округу №19 потребовали отменить результаты выборов

По их словам, жалобы и документы, направленные в ЦИК и ГКНБ, не были рассмотрены должным образом.

Ряд кандидатов, участвовавших в выборах по Сокулукскому округу №19, обратились к президенту Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с требованием отменить результаты голосования. Об этом они заявили 8 декабря на пресс-конференции.



Кандидаты Нургуль Усеинова и Ниязбек Куламбаев сообщили о предполагаемых нарушениях в ходе избирательного процесса, включая использование административного ресурса, конфликт интересов, давление на сотрудников муниципальных предприятий и подкуп избирателей.



Участники пресс-конференции сказали, что эти обстоятельства подрывают доверие к выборам и противоречат конституционному законодательству. Они призвали руководство страны вмешаться до официального объявления итогов голосования и обеспечить объективное рассмотрение жалоб.



Также кандидаты отметили, что на предвыборных встречах отдельным претендентам оказывалось содействие, а другим — препятствовали.



По предварительным данным, наибольшее число голосов в округе получили Медербек Алиев, Абдылдабек Эгембердиев и Эдита Тайгараева.

Источник: АКИpress

