Бакыт Торобаев встретился с Ильхамом Алиевым в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря в Баку принял заместителя председателя кабинета министров Кыргызстана Бакыта Торобаева в рамках очередного заседания кыргызско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Сообщается, что Торобаев передал Алиеву приветственные слова от президента Садыра Жапарова.

Алиев передал ответные теплые приветствия Жапарову и высоко оценил динамику развития кыргызско-азербайджанских отношений, говорится в сообщении.

"Глава Азербайджана подчеркнул, что насыщенная повестка заседания межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, которое состоится в Баку, является наглядным свидетельством тесного взаимодействия и взаимного стремления к углублению практического сотрудничества", - рассказали в пресс-службе.

Также было отмечено значение участия Азербайджана в формате консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Кыргызская сторона подчеркнула, что это способствует укреплению взаимосвязанности регионов Центральной Азии и Южного Кавказа, развитию устойчивых транспортных коридоров и углублению экономических и гуманитарных связей.

Особое внимание, как сообщается, участники встречи уделили расширению инвестиционного сотрудничества. Они обсудили работу Азербайджано-кыргызского фонда развития, приступившего к финансированию первых проектов. Президент Ильхам Алиев выразил готовность азербайджанской стороны и далее поддерживать перспективные проекты в Кыргызстане, реализуемые за счет средств фонда, сказано в сообщении.