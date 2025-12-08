Кыргызстан предложили включить в состав Совбеза ООН на 2027-2028 года

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кандидатуру представили страны Центральной Азии

Кыргызстан выдвинули в состав Совета безопасности ООН на 2027-2028 года. Об этом сообщили в МИД республики.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялся брифинг постоянных представителей государств Центральной Азии при ООН. На нем постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов проинформировал об итогах Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте 16 ноября 2025 года.

В ходе брифинга страны региона обратились к международному сообществу с призывом поддержать кандидатуру Кыргызской Республики на выборы в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период 2027–2028 годов.

По словам Улугбека Лапасова, выдвижение Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета Безопасности ООН отражает стремление Центральной Азии усилить свой вклад в обеспечение мира и безопасности на глобальном уровне. В этой связи лидеры стран Центральной Азии призвали поддержать заявку Кыргызстана на место в Совете Безопасности ООН, подчеркнув региональную поддержку его роли в принятии глобальных решений.

Постоянный представитель Кыргызской Республики при ООН Аида Касымалиева выразила благодарность государствам Центральной Азии за оказанную поддержку, отметив, что это единство демонстрирует общую приверженность региона миру, диалогу и конструктивному многостороннему подходу.



