Досрочные выборы в Жогорку Кенеш. Стали известны результаты по округу № 16

В день выборов на округ № 16 поступило шесть жалоб. Их рассмотрели и заявителям предоставили письменные ответы согласно избирательному законодательству.
Сегодня, 5 декабря в ЦИК прошло заседание, где озвучили результаты досрочных выборов в Жогорку Кенеш по округу № 16.
По данным Центризбиркома, по многомандатному округу выдвигались 10 кандидатов. ЦИК признала победителями Дастана Джумабекова, Медера Чотонова и Медину Кайрылбекову.
Согласно протоколу, голоса распределилась следующим образом:
- Дастанбек Джумабеков — 12 тысяч 928 голосов;
- Медер Чотонов — 10 тысяч 164;
- Медина Кайрылбекова — 8 тысяч 951;
- Русланбек Жакышев — 8 тысяч 872;
- Азиз Биймырза уулу — 3 тысячи 816;
- Мээрим Сейдалиева — 1 тысяча 399;
- Миргуль Расул кызы — 2 тысячи 262;
- Медетбек Суйунбаев — 546;
- Марат Мураталиев — 5 тысяч 5;
- Адылбек Капалов — 1 тысяча 275.
В день выборов на округ № 16 поступило шесть жалоб. Их рассмотрели и заявителям предоставили письменные ответы согласно избирательному законодательству.
Источник: 24.kg