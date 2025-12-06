Аппарат Жогорку Кенеша начал подготовку к первому заседанию новых депутатов

Аппарат Жогорку Кенеша готовится к первому заседанию депутатов VIII созыва, избранных на выборах 30 ноября. Об этом сообщил руководитель аппарата парламента Алайбек Алымбаев.

По законодательству Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов должна до 14 декабря подвести окончательные итоги выборов и зарегистрировать избранных кандидатов депутатами. После регистрации первое заседание нового созыва должно пройти в течение 15 дней.

На первом заседании председатель ЦИК официально озвучит результаты выборов, вручит удостоверения и значки депутатам. После этого парламентарии принесут присягу на Конституции Кыргызстана.

Процедуру открытия первого заседания проведет самый старший по возрасту депутат нового созыва. Подготовкой мероприятия займется рабочая группа, сформированная из избранных депутатов.

В парламенте отмечают, что организационная работа уже началась и идет в установленном порядке.

Источник: 24.kg