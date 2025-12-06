Тынчтыка Субанкулова назначили главой управления ГКНБ по Джалал-Абадской области

Прежний руководитель Каныбек Досмамбетов перешел на другую должность.

В Главном управлении Государственного комитета национальной безопасности по Джалал-Абадской области произошли кадровые изменения. На должность руководителя управления назначен Тынчтык Субанкулов, сообщил пресс-центр ГКНБ.

Как отметили в ведомстве, ранее он занимал пост первого заместителя главы данного управления. Назначение связано с тем, что прежний руководитель Каныбек Досмамбетов перешел на другую должность.

Церемония представления нового руководителя состоялась при участии первого заместителя полпреда президента в Джалал-Абадской области Нурлана Эрматова, а также представителей областного актива.

Источник: 24.kg