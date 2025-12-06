Мэр Оша начал реновацию

Об этом градоначальник сообщил на встрече с жителями Жаны-Маала

Мэр Оша Женишбек Токторбаев объявил о старте реновации. Это произошло 4 декабря на встрече с жителями села Жаны-Маал.

Село присоединили к городу в 2024 году в рамках административно-территориальной реформы.

По словам градоначальника, в селе снесут старые дома, а на их месте построят новые многоэтажные и частные дома, школу, детсад, поликлинику, мечеть и сквер.

На сегодня в Жаны-Маале проживают около 4 тысяч человек.

Напомним, власти также планируют провести реновацию в Бишкеке. Об этом неоднократно заявляли глава Минстроя Нурдан Орунтаев и мэр столицы Айбек Джунушалиев.

Источник: vesti.kg



