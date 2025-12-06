Округ №13. Бакетаев пояснил ЦИК, в чем абсурд запрета на видеосъемку

Международная практика допускает использование наблюдателями технических средств, если они не нарушают тайну голосования.

ЦИК КР признала результаты выборов по округу № 13 недействительными после выявленного нарушения принципа тайного голосования: на 35 участках наблюдатели от кандидатов установили камеры, которые фиксировали процесс голосования. По данным комиссии, эти устройства позволяли агитаторам отслеживать, кто и как голосует, что является прямым нарушением закона. Наблюдатели, по информации ЦИК, установили камеры в зонах, где это категорически запрещено.

По предварительным данным, лидером гонки был Бакыт Сыдыков - 17 397 голосов. На втором месте располагался Айбек Алтынбеков - 13 477 голосов. Среди женщин-кандидатов вперед вышла Айгул Карабекова с результатом 8 839 голосов.

На фоне возникшего скандала политолог Бакыт Бакетаев направил в ЦИК официальное обращение, призвав комиссию пересмотреть подход к регулированию видеозаписи на участках и дать правовую оценку недавнему решению. Ниже публикуем полный текст обращения:

"Уважаемый Председатель и члены Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики!

В связи с принятым решением, ограничивающим использование наблюдателями видеозаписывающих устройств, прошу рассмотреть вопрос о его пересмотре в части запрета фиксации момента опускания бюллетеней в избирательную урну.

Представляется необходимым дать данному вопросу дополнительную правовую оценку, исходя из положений национального законодательства и международных стандартов демократических выборов.

1. Право наблюдателя на визуальный контроль процесса голосования закреплено законом

В соответствии с избирательным законодательством Кыргызской Республики, наблюдатель имеет право:

• находиться в помещении для голосования;

• свободно наблюдать за процессом голосования;

• видеть момент опускания бюллетеней в урну;

• вести учет числа избирателей, опустивших бюллетени.

Данные положения прямо допускают визуальный контроль факта опускания бюллетеня в урну, что является одной из ключевых гарантий против возможных нарушений, включая вброс бюллетеней.

Таким образом, наблюдатель вправе непосредственно фиксировать количество опускаемых бюллетеней, наблюдая за урной в режиме реального времени.

2. Видеофиксация процесса опускания бюллетеней не нарушает тайны голосования

Принцип тайны голосования предполагает, что никто не вправе устанавливать, каким образом проголосовал конкретный избиратель.

Видеофиксация урны направлена исключительно на фиксацию:

• количества опущенных бюллетеней,

• соблюдения установленных процедур,

• отсутствия неправомерных действий.

При этом видеозапись:

• не затрагивает содержимое бюллетеня,

• не фиксирует волю избирателя,

• не проникает в кабину для голосования,

• не позволяет идентифицировать выбор гражданина.

Технически и юридически видеозапись урны является аналогом визуального контроля, который наблюдатель уже имеет право осуществлять "вживую". Камера лишь фиксирует то, что наблюдатель вправе видеть собственными глазами.

3. Международные стандарты допускают использование технических средств мониторинга

Согласно документам ОБСЕ/БДИПЧ и Кодексу доброй практики в избирательных делах Венецианской комиссии, выборы должны соответствовать принципам:

• прозрачности всех процедур;

• эффективного общественного контроля, включая контроль наблюдателей;

• сохранения тайны волеизъявления.

Международная практика допускает использование наблюдателями технических средств, если они не нарушают тайну голосования. Фиксация процесса опускания бюллетеней в урну полностью соответствует этим требованиям и усиливает принцип прозрачности.

4. Ограничение видеозаписи нарушает права наблюдателей и кандидатов

Запрет на видеофиксацию факта опускания бюллетеней в урну:

• ограничивает установленное законом право наблюдателей контролировать процесс голосования;

• уменьшает уровень прозрачности процедуры;

• может быть признан несоразмерным и необоснованным ограничением;

• затрагивает права кандидатов на обеспечение честных и открытых выборов.

В случае судебного оспаривания данное ограничение может быть признано нарушающим конституционные гарантии свободы выборов и международные обязательства Кыргызской Республики по обеспечению прозрачности и контроля на выборах.

5. Необходимость пересмотра и правовой оценки решения

Учитывая изложенное, прошу Центральную избирательную комиссию:

• пересмотреть принятое решение в части ограничения видеозаписи урны наблюдателями;

• провести правовую экспертизу вопроса в контексте:

– национального законодательства;

– принципов пропорциональности и необходимости ограничений;

– международных обязательств Кыргызской Республики;

• обеспечить единообразную и правомерную практику на всех избирательных участках, исключив неоднозначное толкование прав наблюдателей.

Указанная мера позволит укрепить доверие общества к институту выборов, обеспечить более высокий уровень прозрачности и исключить потенциальные правовые риски", - говорится в обращении Бакетаева.

Источник: vb.kg