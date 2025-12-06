Завершился госвизит президента Садыра Жапарова в Пакистан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Завершив государственный визит в Пакистан, президент Садыр Жапаров 4 декабря вернулся в г. Бишкек.

Завершился государственный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Исламскую Республику Пакистан, состоявшийся 3-4 декабря.

В первый день визита глава государства ознакомился с военной выставкой в Национальном парке аэрокосмической науки и технологий (NASTP) в г. Исламабад.

NASTP представляет собой современную платформу, объединяющую государственные структуры, научные учреждения и промышленность для развития исследований, проектирования и инноваций в сферах авиации, космоса, IT и кибербезопасности.

Во второй день визита Садыр Жапаров провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в узком и расширенном форматах.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и транспортно-логистической сферах, а также продвижения совместных проектов в области энергетики, инфраструктуры и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Далее состоялась церемония обмена подписанными документами, направленными на расширение сотрудничества в сферах экономики, использования морских портов, образования, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, туризма, энергетики, юстиции и правовых вопросов.

В тот же день Садыр Жапаров и Шахбаз Шариф приняли участие в Инвестиционном диалоге между Кыргызстаном и Пакистаном.

Участникам бизнес-форума была представлена подробная информация, раскрывающая инвестиционные возможности Кыргызстана, особое внимание было уделено перспективам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Пакистаном.

В рамках визита глава государства также провел переговоры с президентом Пакистана Асиф Али Зардари в узком и расширенном форматах.

Обсуждены вопросы углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития транспортно-логистических связей, а также расширения культурно-гуманитарного взаимодействия.

