Президенты Кыргызстана и Пакистана провели встречу в Исламабаде: о чем говорили

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Президент Садыр Жапаров провел переговоры с Президентом Пакистана Асиф Али Зардари

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 4 декабря, в рамках государственного визита в Исламскую Республику Пакистан провел переговоры с Президентом Пакистана Асиф Али Зардари в узком и расширенном форматах.

Стороны обсудили вопросы углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития транспортно-логистических связей, а также расширения культурно-гуманитарного взаимодействия.

В ходе встречи была отмечена важность дальнейшего укрепления дружественных отношений между Кыргызстаном и Пакистаном, а также поддержания регулярных контактов на различных уровнях.

Президент Садыр Жапаров и Президент Асиф Али Зардари выразили уверенность, что состоявшиеся переговоры придадут дополнительный импульс развитию взаимодействия между двумя странами и станут важным этапом в укреплении многоплановых связей.

В завершение встречи Президент Пакистана Асиф Али Зардари пожелал Кыргызстану успешного председательства в Шанхайской организации сотрудничества.