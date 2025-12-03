Диагноз Минздраву поставит ГКНБшник

Сегодня система здравоохранения также остро нуждается в глубокой реформе и серьёзных изменениях.

Ни для кого не секрет, что одной из самых коррумпированных сфер в Кыргызстане остаётся медицина. Для многих пациентов двери в больницы будто приоткрываются лишь тогда, когда они готовы платить. Без денег человек не воспринимается как желанный, как будто его болезнь или боль сами по себе ничего не стоят.

Возможно, часть этой проблемы и в нас самих. Чтобы ускорить любые процессы: оформление, анализы, консультации, мы протягиваем свои кровные, надеясь избежать длинных очередей и бюрократии. Так постепенно и система привыкает к этому "ускорению", и сами медики начинают воспринимать такое отношение как норму, а не как исключение. В итоге рождается замкнутый круг: пациенты платят, потому что иначе боятся остаться без помощи, а система ждёт платы, потому что так уже "принято".

На этом фоне общественность была по-настоящему ошарашена назначением нового министра здравоохранения, человека, пришедшего не из медицины, а из органов национальной безопасности. Для многих это стало неожиданным и даже резонансным шагом.

С одной стороны вопрос: как человек без медицинского образования будет управлять такой сложной и чувствительной отраслью? С другой надежда: может быть, именно жёсткий управленец, не связанный с внутренними кругами, сможет разрубить клубок старых схем, где годами переплетались интересы, связи и негласные правила.

Многие кыргызстанцы надеются, что с его приходом люди перестанут бояться обращаться к врачам, а система станет служить пациенту, а не наоборот. Конечно, время покажет, оправдаются ли эти ожидания.

Напомним, ранее, практически, аналогичное мнение по поводу назначения нового главы Минздрава высказал руководитель службы информационной политики администрации президента КР Дайырбек Орунбеков.

"Новый руководитель, назначенный на должность министра здравоохранения, в отличие от предыдущих министров, пришёл не из медицинской сферы, а из другой области. Каныбек Досмамбетов ранее занимал одну из руководящих должностей в Антикоррупционной службе ГКНБ и до последнего времени возглавлял управление спецслужбы по Джалал-Абадской области.

За короткий срок он смог провести глубокий анализ всех сфер региона и инициировать серьёзные реформы. В результате государству были возвращены имущество и объекты, ранее перешедшие в частные руки коррупционным путём; ликвидированы крупные коррупционные схемы в бизнесе; предприниматели начали работать через официальную регистрацию. Кроме того, под контроль была взята деятельность горнодобывающих компаний, наведён порядок в отрасли. Благодаря привлечению инвесторов возведён ряд социальных объектов.

Среди критиков могут звучать вопросы: "Как он может возглавлять здравоохранение, если сам не врач?" Однако его заместителями станут опытные специалисты, хорошо знающие медицинскую систему и много лет работающие в отрасли. Роль же Досмамбетова как руководителя - навести порядок, разрушить коррупционные схемы, укоренившиеся в системе здравоохранения, и обеспечить эффективное управление.

Как известно, в сфере здравоохранения сильны клановые интересы и внутренние интриги. Время показало, что человек, вышедший изнутри этой системы, чаще всего не может провести глубокие реформы, поскольку вынужден учитывать интересы определённой группы или не готов идти на резкие изменения. Именно поэтому можно утверждать, что в отрасль пришёл министр, не связанный ни с одним из таких кругов, не допускающий коррупции и способный навести строгий порядок.

Есть все основания полагать, что результаты реформ, основанных на дисциплине и прозрачности, вскоре почувствуют сами граждане", - говорится в сообщении Орунбекова.

Специалист по доказательной медицине Министерства здравоохранения КР, член Медицинского профсоюза КР Бермет Барыктабасова и вовсе не скрывает радости по этому поводу.

"Ура! У нас появился защитник

Теперь никто медиков пальцем не тронет

Насилие в медицинских учреждениях резко упадет до нуля

Оскорбления и нецензурная брань прекратятся на медицинской территории.

Травля и преследование , искажение блогерами медицинской информации будет отслеживаться и наказываться.

Хайпующих обывателей на медицинских бедах уменьшится. Сантехники и депутаты не будут указывать врачам как лечить

Медработников прекратят хватать с рабочего места в наручники, а сажать будут коррупционеров, укравших миллионы и миллиарды.

Будут отбираться лучшие руководители, а не те казнокрады и деспоты, которые держатся за свои кресла, запугав своих сотрудников донельзя

Базовые потребности на основании четких реальных расчетов и минимум уже сейчас + 50 млрд сомов к бюджету, который сейчас утвержден в 52 млрд на 2026 г, будут выбиты из Минфина .

Вылезет реальная стоимость и себестоимость медицинских услуг.

Минздрав, ФОМС, ВУЗы перестанут замалчивать проблемы здравоохранения, и появится голос в Кабмине, а не шепот.

Минздрав получит новое здание не хуже, чем одно из 4-х грандиозных величественных отстроенных для ГКНБ. Или пусть остаётся в старом.

Это не главное.

Главное все же жилье для медиков - условия ГИК под 4% без первоначального взноса

Зарплата повысится и станет не ниже, чем у сотрудников ГКНБ. И почему мозг Минздрава ЦРЗИТ получает ЗП в 7000 сомов, ниже минимальной по стране? Разберется!

Преференции для медиков с местами в детских садах и школах

Преференции для молодежи и тех врачей, кто едет в регионы. Выдать жилье, участок, подъемные в рамках законодательства , оплачивать коммуслуги, квартирные, транспортные

Депозиты молодых врачей увеличивать - прозрачно, количество получателей и размер выплат

И наконец, прекратить воровство и беловоротничковую коррупцию на лекарствах, медоборудовании, в лабораториях. Там громадные теневые потоки и явные нескрываемые коррупционные риски.

Бардак и хаос

Частные вузы и частные клиники - дисциплинирует в рамках законодательства.

И без страха будет смотреть наверх, чтобы помогали , а не грабили медицину.

Видели, как смотрит?

Кажись, ничего и никого не боится.

Вперёд! Снимите пиджак, засучите рукава и вот ровно вот с таким взглядом в упор - на амбразуру, на медицинскую передовую, за медиков, за пациентов, во благо здоровья населения", - написала она на своей странице в соцсети.

