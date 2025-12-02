Феликс Кулов высказался о призывах отменить результаты выборов в Жогорку Кенеш

«Подобные обвинения становились удобным поводом для политической дестабилизации»

В прошедшее воскресенье в Кыргызстане прошли досрочные выборы в Жогорку Кенеш. Уже известны предварительные результаты, кто победил по округам и прошел в состав парламента VIII созыва. Однако есть и недовольные. Некоторые из них уже призывают отменить результаты и назначить новые выборы.

Бывший премьер-министр Феликс Кулов прокомментировал эти призывы на своей странице в соцсетях.

«И вновь о выборах, но теперь не о технической стороне голосования, а о призывах отменить их результаты и назначить новые. Основной аргумент отдельных кандидатов сводится к утверждениям о якобы массовых подкупах избирателей.

Опыт прошлых избирательных кампаний показывает, что подобные обвинения нередко становились удобным поводом для политической дестабилизации. Поэтому важно трезво и спокойно проанализировать, что в действительности мы наблюдаем сегодня и насколько нынешняя ситуация сопоставима с предыдущими выборами.

После принятия нового закона о выборах и введения обязательного безвозвратного взноса для кандидатов в размере 300 тысяч сомов было очевидно, и я ранее писал об этом, что, за редким исключением, в Жогорку Кенеш пройдут преимущественно обеспеченные люди. Итоги выборов это в основном подтвердили.

При этом важно различать две принципиально разные ситуации:

1) деятельность оплачиваемых агитаторов, которых до 1000 человек может иметь каждый кандидат,

2) обычные, примитивные подкупы, имеющие прямые признаки нарушения закона.

О первом случае.

Агитаторы по закону имеют право получать оплату за свою работу. Естественно, что они не ограничивались раздачей листовок: каждый из них отвечал за привлечение определенного числа своих родных, друзей, соседей. Кто-то мог прийти на выборы из уважения, кто-то «по-родственному», возможно, получив при этом и небольшую финансовую помощь. Но всё это не подпадает под юридическое определение подкупа, каким бы спорным оно не казалось обывателю.

Важно отделять субъективные оценки от правовой реальности.

О фактических результатах выборов.

Предварительные данные показывают, что в выборах участвовали чуть более 1,5 млн избирателей. В среднем это около 50 тысяч голосовавших в каждом из 30 округов (где-то больше, где-то меньше). Чтобы пройти в парламент, кандидату нужно было в среднем набрать 15–25% голосов. Но в ряде округов прошли и со значительно меньшими показателями.

Наибольшие проценты продемонстрировали три кандидата: Шаирбек Ташиев - 55,9%, Дастан Бекешев - 43,06% и Кубанычбек Конгантиев - 33,5%.

Эти люди хорошо известны в своих округах, что логично объясняет их высокий результат. Отдельные женщины-кандидаты также одержали убедительные победы, значительно опередив даже мужчин. Это ещё раз указывает на фактор личного авторитета, а не на «массовые подкупы».

О втором случае: подкупах в юридическом смысле.

Правоохранительные органы уже выявили и задокументировали около десяти фактов незаконного подкупа. По ним возбуждены уголовные дела. Возможно, расследования выявят дополнительные эпизоды.

Однако важно подчеркнуть: даже если нарушения подтвердятся, это не является основанием для отмены выборов. Закон чётко предписывает: в случае дисквалификации нарушителей их места занимают следующие по количеству голосов кандидаты. То есть политическая воля избирателей сохраняется, а система защищена от попыток сорвать весь процесс ради выгодных кому-то сценариев.

Итог.

Таким образом, основания для дестабилизации ситуации отсутствуют. И ожидания отдельных «товарищей», которые рассчитывают на пересмотр итогов выборов, ничем не обоснованы, ни юридически, ни фактически.

О программах избранных депутатов и о том, чего стоит ждать от нового парламента, поговорим отдельно», - написал Кулов.

