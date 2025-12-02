Эркин Чечейбаев освобожден от должности министра здравоохранения

Эркин Чечейбаев освобожден от должности министра здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства подписал соответствующий указ.

Напомним, Эркин Чечейбаев возглавлял Министерство здравоохранения с февраля 2025 года.

Еще одним указом исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Каныбек Досмамбетов.

Каныбек Досмамбетов родился 20 января 1979 года. Окончил Кыргызский государственный национальный университет, имеет юридическое образование.

Трудовую деятельность начал в правоохранительных органах. В разные годы занимал должности в структурах национальной безопасности, в том числе работал заместителем директора Антикоррупционной службы ГКНБ.

Позднее продолжил службу в подразделениях спецслужбы. В 2021 году был выведен в распоряжение ГКНБ в рамках ротации кадров.

Источник: 24.kg