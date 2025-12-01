Аркадий Дубнов: Беспорядков и протестов в Кыргызстане после выборов не будет

Страна теперь будет готовиться к президентским выборам

Беспорядков и протестов в Кыргызстане после выборов не будет. Об этом в соцсетях сообщил политолог Аркадий Дубнов.

«Предварительно…Все тихо, спокойно и организованно, как и планировалось руководством страны. Беспорядков и протестов по результатам голосования не будет, а значит и насильственной смены власти, как уже не раз бывало в Кыргызстане. В обстановке стабильности и порядка правящий ныне тандем будет готовиться к президентским выборам в январе 2027 года», - написал Дубнов.

Источник: vesti.kg



