Садыр Жапаров: На следующих парламентских выборах планируем внедрить онлайн-голосование

В следующем году пройдут президентские выборы, уже не успеем ввести онлайн голосование.

Раньше кресло депутата с 1 по 10 в партийных списках продавали до 1 млн долларов, заявил президент Садыр Жапаров в ходе встречи с международными наблюдателями.

Он отметил, что некоторые депутаты даже не ходили на предвыборные встречи с избирателями, так как покупали место в списке и становились депутатами.

«Также существовало понятие «карусель». Избирателей толпами возили на автобусах сначала на один избирательный участок, затем на другой, и так голосовали по несколько раз. Мы в корне искоренили коррупционные схемы. Мы планируем также ввести онлайн голосование, и думаем, что таким образом участие граждан на выборах возрастет от 40% до 80%. В следующем году пройдут президентские выборы, уже не успеем ввести онлайн голосование. Но на следующих парламентских выборах планируем его внедрить», - отметил президент.

Источник: Кабар