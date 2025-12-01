Когда объявят избранных депутатов: ЦИК назвал сроки

Центральная избирательная комиссия дала разъяснение о порядке и сроках подведения итогов голосования и определения результатов досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша, прошедших 30 ноября.



Подведение итогов голосования (УИК-ОИК)



1. В соответствии с законодательством, данные автоматизированных считывающих урн являются предварительными, участковые избирательные комиссии подводят итоги голосования на соответствующем избирательном участке по итогам ручного подсчета.



В течении 3 календарных дней после подведения итогов голосования на избирательном участке возможно их обжалование в окружные избирательные комиссии.



2. Окружные избирательные комиссии (ОИК) на основании протоколов об итогах голосования, поступивших из участковых избирательных комиссий, путем сложения содержащихся в них данных, формируют сводную таблицу и подводят итоги голосования на территории округа.



Решения окружных избирательных комиссий об установления итогов голосования на соответствующей территории могут быть обжалованы в Центральную избирательную комиссию в течении 3 календарных дней с момента подведения итогов голосования окружными избирательными комиссиями.



Определение результатов выборов (ЦИК)



3. Центральная избирательная комиссия на основании данных протокола окружной комиссии, не позднее 13 календарных дней со дня голосования (до 14 декабря) определяет результаты выборов в округе — определяет избранных по округу троих депутатов Жогорку Кенеша.



Решения Центральной избирательной комиссии могут быть обжалованы в трехдневный срок в суде.



При принятии решений об итогах голосования и результатах выборов, избирательные комиссии всех уровней в обязательном порядке рассматривают все поступившие жалобы (заявления) о нарушениях в ходе подготовки и проведения выборов, принимают решение по каждой жалобе (заявлению).

Источник: АКИpress

