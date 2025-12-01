В день голосования по стране не было грубых нарушений, - МВД

По подкупу голосов, по возбужденным уголовным делам по 196 статье некоторые были взяты под стражу.

По информации поступившей вчера, 30 ноября, в день выборов депутатов Жогорку Кенеша в большинстве своем не было грубых нарушений по стране. Об этом сообщил начальник пресс-служба МВД Султан Макилов 1 декабря в эфире «Биринчи радио».



«По подкупу голосов, по возбужденным уголовным делам по 196 статье некоторые были взяты под стражу. Некоторые граждане сидят под стражей до завершения следствия, просили на два месяца заключить под стражу. После завершения следственных действий суд вынесет решение в рамках законодательства», - рассказал он.



С.Макилов отметил, что каждое поступившее сообщение будет проверено и ему будет дана юридическая оценка.



На сайте ЦИК есть раздел реестров, где все поступившие заявления по этим выборам публикуются. «Некоторые могут сказать, что писал заявление и нет ответа, но если посмотрит, там есть все заявления и принятые по ним решения. Там есть все заявления — те, что поступили в ЦИК, и те, что поступили в Министерство внутренних дел», - сказал он.

Источник: АКИpress

