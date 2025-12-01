За рубежом проголосовали почти 25,5 тысяч граждан Кыргызстана

В полночь 1 декабря 2025 года завершилось голосование на 80 зарубежных избирательных участках

По бишкекскому времени в полночь 1 декабря 2025 года завершилось голосование на 80 зарубежных избирательных участках, расположенных в России, Турции, Объединённых Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Катаре, Египте и Кувейте.

По данным МИД, в то же время голосование продолжается на 20 участках, находящихся за пределами страны. Эти участки открыты - в США, Великобритании, Венгрии, Германии, Австрии, Чехии, Словакии, Италии, Бельгии, Швейцарии и Франции.

По состоянию на 00:00 часов число граждан Кыргызской Республики, принявших участие в выборах, составило 25 458 человек.

Последним завершит процесс голосования участок, расположенный в городе Сан-Франциско (США), 1 декабря в 10:00 по бишкекскому времени.

