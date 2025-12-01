           
Кто из депутатов Жогорку Кенеша 7 созыва проходит в 8 созыв? Предварительные данные

Все избирательные участки в Кыргызстане 30 ноября в 20:00 закрылись после голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша. 

Центризбирком публикует предварительные данные, поступающие с автоматизированных считывающих урн. Участки за рубежом еще продолжают свою работу и данные могут изменится. 

* - Представленные данные о ходе голосования берутся с Информационной избирательной системы ЦИК и являются только предварительными и не официальными. Официальные данные публикуются исключительно на сайте ЦИК.

По предварительным данным на 22:40, возможно, в парламент пройдут 49 кандидатов [именно депутаты 7 созыва ЖК]:

округ №1 – Чынгыз Ажибаев, Камила Талиева 

округ №2 – Ырысбек Атажанов, Бактыяр Калпаев 

округ №3 – Равшанбек Рысбаев

округ №4 – Советбек Рустамбек уулу, Нилуфар Алимжанова 

округ №5 – Эльдар Сулайманов, Азамат Исираилов 

округ №6 – Бекмурза Эргешов

округ №7 – Алишер Козуев, Илимбек Кубанычбеков 

округ №8 – Жанар Акаев, Улан Примов

округ №9 – Данияр Толонов 

округ №10 – Суйунбек Омурзаков 

округ №11 – Шаирбек Ташиев, Алтынбек Кылычбаев 

округ №12 – Талайбек Масабиров 

округ №13 – Быктыбек Сыдыков, Айбек Алтынбеков 

округ №14 – Кундузбек Сулайманов 

округ №15 – Нурланбек Тургунбек уулу, Азизбек Турсунбаев, Айсаракан Абдибаева 

округ №16 – Дастан Джумабеков 

округ №17 – Нурланбек Азыгалиев 

округ №18 – Карим Ханджеза 

округ №19 – Медербек Алиев 

округ №20 – Сеидбек Атамбаев 

округ №21 – Жылдыз Садырбаева 

округ №22 – Дастан Бекешев, Гуля Кожокулова 

округ №23 – Эльвира Сурабалдиева, Марлен Маматалиев 

округ №24 – Жумабек Салымбеков

округ №25 – Бахридин Шабазов, Бакыт Тентишев

округ №26 – Медербек Саккараев, Джамиля Исаева 

округ №27 – Акылбек Тумонбаев, Табылды Муратбеков, Гулкан Молдобекова

округ №28 – Эрулан Кокулов

округ №29 – Нурбек Сыдыгалиев, Гулсункан Жунушалиева 

округ №30 – Кубанычбек Самаков, Улан Бакасов, Жылдыз Таалайбек кызы

Источник: akipress.org

           