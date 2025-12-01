Кто из депутатов Жогорку Кенеша 7 созыва проходит в 8 созыв? Предварительные данные

Все избирательные участки в Кыргызстане 30 ноября в 20:00 закрылись после голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша.



Центризбирком публикует предварительные данные, поступающие с автоматизированных считывающих урн. Участки за рубежом еще продолжают свою работу и данные могут изменится.



* - Представленные данные о ходе голосования берутся с Информационной избирательной системы ЦИК и являются только предварительными и не официальными. Официальные данные публикуются исключительно на сайте ЦИК.



По предварительным данным на 22:40, возможно, в парламент пройдут 49 кандидатов [именно депутаты 7 созыва ЖК]:



округ №1 – Чынгыз Ажибаев, Камила Талиева



округ №2 – Ырысбек Атажанов, Бактыяр Калпаев



округ №3 – Равшанбек Рысбаев



округ №4 – Советбек Рустамбек уулу, Нилуфар Алимжанова



округ №5 – Эльдар Сулайманов, Азамат Исираилов



округ №6 – Бекмурза Эргешов



округ №7 – Алишер Козуев, Илимбек Кубанычбеков



округ №8 – Жанар Акаев, Улан Примов



округ №9 – Данияр Толонов



округ №10 – Суйунбек Омурзаков



округ №11 – Шаирбек Ташиев, Алтынбек Кылычбаев



округ №12 – Талайбек Масабиров



округ №13 – Быктыбек Сыдыков, Айбек Алтынбеков



округ №14 – Кундузбек Сулайманов



округ №15 – Нурланбек Тургунбек уулу, Азизбек Турсунбаев, Айсаракан Абдибаева



округ №16 – Дастан Джумабеков



округ №17 – Нурланбек Азыгалиев



округ №18 – Карим Ханджеза



округ №19 – Медербек Алиев



округ №20 – Сеидбек Атамбаев



округ №21 – Жылдыз Садырбаева



округ №22 – Дастан Бекешев, Гуля Кожокулова



округ №23 – Эльвира Сурабалдиева, Марлен Маматалиев



округ №24 – Жумабек Салымбеков



округ №25 – Бахридин Шабазов, Бакыт Тентишев



округ №26 – Медербек Саккараев, Джамиля Исаева



округ №27 – Акылбек Тумонбаев, Табылды Муратбеков, Гулкан Молдобекова



округ №28 – Эрулан Кокулов



округ №29 – Нурбек Сыдыгалиев, Гулсункан Жунушалиева



округ №30 – Кубанычбек Самаков, Улан Бакасов, Жылдыз Таалайбек кызы

Источник: akipress.org