Кто из депутатов Жогорку Кенеша 7 созыва проходит в 8 созыв? Предварительные данные

Все избирательные участки в Кыргызстане 30 ноября в 20:00 закрылись после голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша.
Центризбирком публикует предварительные данные, поступающие с автоматизированных считывающих урн. Участки за рубежом еще продолжают свою работу и данные могут изменится.
* - Представленные данные о ходе голосования берутся с Информационной избирательной системы ЦИК и являются только предварительными и не официальными. Официальные данные публикуются исключительно на сайте ЦИК.
По предварительным данным на 22:40, возможно, в парламент пройдут 49 кандидатов [именно депутаты 7 созыва ЖК]:
округ №1 – Чынгыз Ажибаев, Камила Талиева
округ №2 – Ырысбек Атажанов, Бактыяр Калпаев
округ №3 – Равшанбек Рысбаев
округ №4 – Советбек Рустамбек уулу, Нилуфар Алимжанова
округ №5 – Эльдар Сулайманов, Азамат Исираилов
округ №6 – Бекмурза Эргешов
округ №7 – Алишер Козуев, Илимбек Кубанычбеков
округ №8 – Жанар Акаев, Улан Примов
округ №9 – Данияр Толонов
округ №10 – Суйунбек Омурзаков
округ №11 – Шаирбек Ташиев, Алтынбек Кылычбаев
округ №12 – Талайбек Масабиров
округ №13 – Быктыбек Сыдыков, Айбек Алтынбеков
округ №14 – Кундузбек Сулайманов
округ №15 – Нурланбек Тургунбек уулу, Азизбек Турсунбаев, Айсаракан Абдибаева
округ №16 – Дастан Джумабеков
округ №17 – Нурланбек Азыгалиев
округ №18 – Карим Ханджеза
округ №19 – Медербек Алиев
округ №20 – Сеидбек Атамбаев
округ №21 – Жылдыз Садырбаева
округ №22 – Дастан Бекешев, Гуля Кожокулова
округ №23 – Эльвира Сурабалдиева, Марлен Маматалиев
округ №24 – Жумабек Салымбеков
округ №25 – Бахридин Шабазов, Бакыт Тентишев
округ №26 – Медербек Саккараев, Джамиля Исаева
округ №27 – Акылбек Тумонбаев, Табылды Муратбеков, Гулкан Молдобекова
округ №28 – Эрулан Кокулов
округ №29 – Нурбек Сыдыгалиев, Гулсункан Жунушалиева
округ №30 – Кубанычбек Самаков, Улан Бакасов, Жылдыз Таалайбек кызы
Источник: akipress.org