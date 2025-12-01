Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с успешным проведением выборов

Касым-Жомарт Токаев пожелал Садыру Жапарову дальнейших успехов в его ответственной деятельности на благо братского кыргызского народа.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Кыргызстана Садыра Жапарова с успешным проведением досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает «Акорда».

Лидер соседней страны подчеркнул, что итоги этого важного политического события говорят об уверенной поступи КР на пути к реализации стратегических задач дальнейшего развития.

«Парламентские выборы отразили всенародную поддержку вашего курса строительства сильного и процветающего государства. С большим удовлетворением отмечаю динамичное развитие казахско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества. Убежден, опираясь на многовековую дружбу, добрососедство и взаимную поддержку, мы приумножим наши достижения, выведем межгосударственное сотрудничество Казахстана и Кыргызстана на новые высоты», — написал он коллеге.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша прошли в КР 30 ноября по мажоритарной системе: в 30 многомандатных округах выбирали 90 депутатов, по три от каждого округа. Кандидаты выдвигались как от политических партий, так и путем самовыдвижения.

Источник: 24.kg