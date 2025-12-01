Садыр Жапаров: Большинство не продают голоса, но отдельные случаи есть

Автоматизация избирательной системы была внедрена для обеспечения прозрачности и честности голосования.

Президент Садыр Жапаров заявил о наличии фактов подкупа голосов на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша. По его словам, речь идет о единичных случаях.

«Не скажу, что все избиратели продают свои голоса. Большинство не волнуют деньги, потому что сознательные и хорошо живут. Но есть некоторые, кто продает свой голос - это могут быть отдельные улицы или семейные кланы. Сейчас выявлено около десяти таких случаев, по ним ведутся разбирательства», - отметил глава государства.

Президент напомнил, что автоматизация избирательной системы была внедрена для обеспечения прозрачности и честности голосования.

Садыр Жапаров также призвал кыргызстанцев проявить гражданскую активность и принять участие в выборах.

Источник: Кабар