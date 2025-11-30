Состоялась встреча Министров обороны Кыргызстана и России

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По итогам встречи главами оборонных ведомств утвержден План военного сотрудничества на 2026 год.

В рамках работы заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств – членов ОДКБ, состоялась двусторонняя встреча министра обороны Кыргызской Республики генерал-майора Руслана Мукамбетова с министром обороны Российской Федерации господином Андреем Белоусовым.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективные направления кыргызско-российского сотрудничества в оборонной сфере, отметили положительную динамику совместных мероприятий и выразили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия.

Особое внимание было уделено вопросам военного образования, подготовки кадров и практическим направлениям сотрудничества, представляющим взаимный интерес. В ходе беседы стороны подтвердили приверженность развитию партнёрских отношений, основанных на взаимном уважении и поддержке.

По итогам встречи главами оборонных ведомств утвержден План военного сотрудничества на 2026 год.

Источник: vb.kg