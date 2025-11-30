Бишкек готов к проведению досрочных выборов депутатов ЖК

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Глава столицы также поставил задачу представителям правоохранительных органов обеспечить общественный порядок в день выборов.

В зале заседаний столичного муниципалитета состоялось заседание штаба по подготовке к внеочередным выборам депутатов Жогорку Кенеша КР.

Совещание проведено под председательством мэра Бишкека Айбека Джунушалиева и с участием представителей правоохранительных органов и городских служб.

Главы четырех административных районов столицы отчитались о готовности участковых избирательных комиссий и проделанной организационной работе на местах.

Айбек Джунушалиев подчеркнул важность строгого соблюдения законодательства в период избирательных кампаний, напомнив о персональной ответственности каждого. Он также сообщил, что начальника МТУ № 203 временно отстранили от занимаемой должности на период проведения служебного расследования за нарушение выборного законодательства.

Глава столицы также поставил задачу представителям правоохранительных органов обеспечить общественный порядок в день выборов.

По итогам заседания акимам районов и руководителям городских служб поручено решить все организационно-технические вопросы, в том числе обеспечить бесперебойное электроснабжение всех участковых избирательных комиссий, взять на контроль стабильное подключение интернет-соединения.

Источник: Кабар