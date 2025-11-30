ЦИК отменила регистрацию двух кандидатов, уличенных в подкупе голосов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". ЦИК удовлетворила ходатайство, решение направлено в РУВД и кандидату.

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики 27 ноября отменила регистрацию кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатным избирательным округам № 22 и № 24 - Акуновой Лиры и Халиловой Гульназ.

В ЦИК поступили заявления от кандидатов об отказе от участия в выборах: от Л. Акуновой - 26 ноября, от Г. Халиловой - 27 ноября.

В соответствии с законодательством о выборах, на основании заявлений кандидатов, отменена регистрация кандидатов по многомандатным округам № 22 и № 24 Акуновой Лиры и Халиловой Гульназ.

Также отменена регистрация их уполномоченных представителей.

Напомним, ЦИК дала согласие на привлечение к уголовной ответственности кандидата по округу №22 Лиры Акуновой. ГУВД Бишкека расследует дело по подозрению в подкупе избирателей (ч.2 ст.196 УК КР). По данным следствия, родственники Акуновой передавали крупные суммы для подкупа под её контролем. Решение ЦИК направлено в ГУВД и кандидатке.

Также ЦИК рассмотрела обращение Свердловского РУВД Бишкека и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности кандидата по округу №24 Гульназ Халиловой. В отношении неё ведётся расследование по ч.1 ст.196 УК КР (подкуп избирателей). По данным следствия, Халилова через предвыборный штаб организовала подкуп, заключая фиктивные договоры с гражданами. Во время обысков изъяты средства, предположительно предназначенные для подкупа.

ЦИК удовлетворила ходатайство, решение направлено в РУВД и кандидату.

Источник: Кабар