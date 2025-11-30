Кандидат получил штрафы и предупреждение: нарушил сразу три правила агитации

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 27 ноября наложила штрафы на кандидата в депутаты Ырысбека Атажанова (округ № 2) и вынесла ему предупреждение.

Как сообщили в ЦИК, в социальных сетях была опубликована агитационная видеозапись встречи кандидата с избирателями на территории мечети. Также баннер кандидата был установлен на арке при въезде в село Эшме. Кроме этого, на одном из видео в соцсетях Ырысбек Атажанов подписывает соглашение, в котором публично для жителей села Майдан обещает построить социальные объекты.

Тем самым кандидат нарушил сразу несколько условий предвыборной агитации.

Закон запрещает:

проведение агитационных мероприятий в религиозных учреждениях;

размещение агитационных материалов на памятниках, обелисках и зданиях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность;

выплату денежных средств избирателям, вручение подарков и иных материальных ценностей, а также занятие благотворительной деятельностью.

В ЦИК оштрафовали Ырысбека Атажанова, который является действующим депутатом VII созыва Жогорку Кенеша, на 20 тысяч и 7,5 тысячи сомов за нарушение требований избирательного законодательства, а также вынесли ему предупреждение.

Также штраф наложен еще на одного кандидата за проведение агитационного мероприятия на территории мечети — Жаныбека Аматова (округ № 3). Он оштрафован на 20 тысяч сомов.

Источник: 24.kg