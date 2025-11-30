Ташиев: За 30 лет разработки Кумтор принесли государству $100 млн, а за 5 лет под нашим управлением — $1 млрд

Золоторудное месторождение Кумтор за 30 лет принесло $100 млн прибыли. Об этом рассказал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в ходе открытия нового здания отделения ГКНБ Тонского района.



По словам Ташиева, с 2021 по 2025 год, за пять лет, прибыль составила более $1 млрд.



«Миллиард долларов. Подумайте, за 30 лет — 100 миллионов, за 5 лет — 1 миллиард. Вот как велики были объёмы разграбления государства. Они сами добывали золото, сами его учитывали, сами каждый месяц грузили на вертолёты и вывозили. Самолётами вывозили. А нашим чиновникам говорили, что произвели столько-то, и наши [чиновники] записывали. И всё, на этом сидели. Это значит, что они позволяли прямое разграбление нашего богатства на Иссык-Куле. Потому что они сами получали свою долю от этого, сидели, получая и проедая деньги», - пояснил он.



Ташиев добавил, что Садыр Жапаров после прихода к власти поставил цель: «Мы в первую очередь должны вернуть Кумтор».



«Мы вернули Кумтор, дай Бог, в течение одного года. Нам говорили, что вы не сможете вернуть, это сказка, это нарушение права, это неправильно. Их нельзя трогать, они инвесторы», сколько людей нас осуждало. Вот за 5 лет прибыль составила более $1 млрд. До нас за 30 лет — $100 млн. На сегодняшний день налоги оплачиваются, и месторождение 100% работает на государство», - сказал Ташиев.

Источник: tazabek.kg

