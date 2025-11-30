Адылбек Касымалиев прибыл в Берлин с рабочим визитом

Председатель кабинета министров — руководитель администрации президента КР Адылбек Касымалиев прибыл в город Берлин (Федеративная Республика Германия) с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В рамках визита он примет участие в Кыргызско-Германском бизнес-форуме «День национальной экономики Кыргызстана в Берлине», а также в очередном заседании Кыргызско-Германского Делового совета.

Также в рамках пребывания в Берлине Адылбек Касымалиев проведет ряд двусторонних встреч и посетит международный логистический центр ОАО «Кыргыз почтасы».