Завершился госвизит президента РФ Владимира Путина в Кыргызстан

Как сообщили в Администрации президента, в первый день визита главы государств Садыр Жапаров и Владимир Путин возложили венки к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке.

На следующий день в «Ынтымак Ордо» состоялась церемония официальной встречи лидеров.

Далее состоялись переговоры глав государств в расширенном формате. Обсуждены ключевые вопросы кыргызско-российского взаимодействия, а также перспективы развития сотрудничества.

Садыр Жапаров и Владимир Путин выразили удовлетворение итогами переговоров и подписали ряд двусторонних документов, направленных на наращивание взаимодействия, а также Совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства.

После чего президент Садыр Жапаров сделал заявление для СМИ по итогам переговоров с президентом бРоссии Владимиром Путиным, озвучив общую цель стран - достичь в ближайшие годы в показателях взаимной торговли 5 миллиардной отметки.

Далее, в преддверии очередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, главам государств-членов Организации была представлена краткая этнокультурная программа в Государственной резиденции «Ала-Арча». Высоких гостей ознакомили с этнографическим комплексом «Кыргыз айылы».

На следующий день лидеры стран приняли участие в очередном заседании Совета коллективной безопасности.

По завершении государственного визита Президент Садыр Жапаров сегодня, 27 ноября, проводил президента России Владимира Путина в аэропорту.