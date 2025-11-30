Завершился госвизит президента РФ Владимира Путина в Кыргызстан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По завершении государственного визита Президент Садыр Жапаров вчера, 27 ноября, проводил президента России Владимира Путина в аэропорту.
Завершился государственный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Кыргызскую Республику, состоявшийся 25-27 ноября.
Как сообщили в Администрации президента, в первый день визита главы государств Садыр Жапаров и Владимир Путин возложили венки к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке.
На следующий день в «Ынтымак Ордо» состоялась церемония официальной встречи лидеров.
Далее состоялись переговоры глав государств в расширенном формате. Обсуждены ключевые вопросы кыргызско-российского взаимодействия, а также перспективы развития сотрудничества.
Садыр Жапаров и Владимир Путин выразили удовлетворение итогами переговоров и подписали ряд двусторонних документов, направленных на наращивание взаимодействия, а также Совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства.
После чего президент Садыр Жапаров сделал заявление для СМИ по итогам переговоров с президентом бРоссии Владимиром Путиным, озвучив общую цель стран - достичь в ближайшие годы в показателях взаимной торговли 5 миллиардной отметки.
Далее, в преддверии очередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, главам государств-членов Организации была представлена краткая этнокультурная программа в Государственной резиденции «Ала-Арча». Высоких гостей ознакомили с этнографическим комплексом «Кыргыз айылы».
На следующий день лидеры стран приняли участие в очередном заседании Совета коллективной безопасности.
По завершении государственного визита Президент Садыр Жапаров сегодня, 27 ноября, проводил президента России Владимира Путина в аэропорту.