Более 8 тонн наркотиков изъято в 2025 году в ходе спецопераций ОДКБ

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов подвел итоги деятельности организации. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Бишкеке после Саммита глав государств — участников ОДКБ.
В рамках обзора трехлетней деятельности ОДКБ генсек выделил ряд значимых достижений.
Численность личного состава Коллективных сил возросла в 1,8 раза, достигнув 30 тысяч человек, также усилена авиационная группа.
В ходе антинаркотической операции «Канал» в 2025 году изъято более 8 тонн наркотиков, а операция «Нелегал» способствовала пресечению свыше 130 тысяч нарушений миграционного законодательства в 2024-м.
Регулярно проводятся масштабные учения «Взаимодействие», «Нерушимое братство» и другие, в которые интегрируется новейший боевой опыт.
Для усиления кибербезопасности проведены первая международная конференция и киберучения ОДКБ, укрепляется координация по противодействию киберугрозам.
Также подписана дорожная карта по развитию сотрудничества с ШОС и СНГ.
