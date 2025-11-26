Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Бишкек

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В аэропорту Бишкека Рахмона встретил глава Кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 26 ноября прибыл в Кыргызстан для участия в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.



В аэропорту Бишкека Рахмона встретил глава Кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев. Для высокого гостя была расстелена ковровая дорожка, также для президента Таджикистана представили концертную программу.



Сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности пройдет в Бишкеке 27 ноября под председательством Кыргызстана.

