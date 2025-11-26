Заявление Садыра Жапарова для СМИ по итогам переговоров с Владимиром Путиным

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Особое внимание уделили торгово-экономическому сотрудничеству.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 26 ноября, сделал заявление для средств массовой информации по итогам переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Бишкеке.

В своей речи он отметил символичность визита Владимира Путина, который проходит в двадцать пятую годовщину подписания между двумя странами Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве.

“Кыргызско-российские взаимоотношения обусловлены вековой дружбой между нашими народами, тесными культурно-гуманитарными узами и общим историческим наследием.

Хочу вновь заверить в неизменной приверженности Кыргызской Республики делу укрепления союзнических отношений и стратегического партнерства с Российской Федерацией.

Хочу особо подчеркнуть, что это партнерство отвечает долгосрочным национальным интересам нашей страны.

В ходе наших вчерашних переговоров в неформальной обстановке мы с уважаемым Владимиром Владимировичем обсудили актуальные вопросы текущей повестки дня по широкому спектру направлений.

С удовлетворением отметили высокий уровень кыргызско-российского сотрудничества, сделали детальный обзор хода исполнения всех наших договоренностей, достигнутых в ходе нашей встречи в Москве в июле текущего года.

Сегодня в расширенном формате, при участии руководителей ключевых министерств и ведомств двух стран, мы в традиционно доверительной атмосфере рассмотрели широкий комплекс вопросов. По многим вопросам отметили поступательное продвижение вперед, по отдельным направлениям дали соответствующие поручения.

В целом, хотел бы это отметить, мы дали высокую, можно сказать позитивную оценку нашему двустороннему взаимодействию практически на всех уровнях.

Наши государственные органы получили от нас указание ускорить совместные усилия для наполнения двусторонней повестки новыми перспективными направлениями и нахождения новых точек взаимного интереса.

Только что в вашем присутствии был подписан новый пакет двусторонних документов в области образования, здравоохранения, миграции, безопасности, экономического и военно-технического взаимодействия.

С удовлетворением хотел бы добавить, что договорно-правовая база между нашими странами насчитывает более 400 документов. Такого количества подписанных межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, пожалуй, нет ни с одним из иностранных государств.

Конечно же, важным итогом договоренностей считаем Совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства, в котором обозначены основные аспекты взаимодействия между нашими странами.

Высоко оценили традиционно тесное взаимодействие наших стран в рамках международных организаций и интеграционных объединений, таких как ООН, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.

Ко многим ключевым вопросам международной и региональной повестки мы имеем схожие подходы.

Выражаю признательность российской стороне за совместную плодотворную работу в период нашего председательства в ОДКБ в текущем году.

Рассчитываем на аналогичное взаимодействие в рамках председательства Кыргызской Республики в Шанхайской организации сотрудничества.

Мы едины в том, что российская авиационная база, дислоцированная в городе Кант, является важным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и весомым фактором поддержания стабильности в Центральной Азии.

Особое внимание уделили торгово-экономическому сотрудничеству.

Хочу напомнить, что Россия является одним из главных торговых партнеров КР с удельным весом в 22% в товарообороте.

Другими словами, почти одна четверть всей внешней торговли Кыргызстана приходится на Россию.

С удовольствием констатировали поступательное движение к нашей общей цели – достичь в ближайшие годы в показателях взаимной торговли пятимиллиардной отметки.

Особую важность представляет инвестиционное направление.

Объем российских прямых инвестиций за 6 месяцев текущего года составил 110 миллионов долларов США. Мы всегда приветствуем интерес деловых кругов России к рынку Кыргызской Республики и готовы создать необходимые благоприятные условия для их успешной деятельности.

По нашим данным на ноябрь 2025 года, в Кыргызстане действует более 1800 компаний с российским участием, что составляет одну треть от общего количества иностранных компаний.

В целях придания импульса мы всецело поддерживаем инициативу наших российских партнеров по созданию Ассоциации российских инвесторов в Кыргызстане.

Ассоциация призвана стать эффективной площадкой для диалога между нашими деловыми сообществами, между российскими инвесторами и государственными органами Кыргызстана.

Мы также рассмотрели итоги последнего заседания Кыргызско-Российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, состоявшегося накануне в Бишкеке.

Дали высокую оценку работе Российско-Кыргызского фонда развития, выступающего одним из ключевых драйверов в продвижении двусторонних экономических отношений.

С момента учреждения, Фонд инвестировал в экономику Кыргызстана свыше одного миллиарда долларов США, профинансировав более 3,5 тыс. проектов во всех регионах республики.

Таким образом, общий объем инвестиций уже вдвое превысил первоначальный уставной капитал Фонда.

На сегодняшний день при участии Фонда финансируется строительство 14 объектов гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии на сумму более 175 млн долларов США.

Обменялись мнениями о взаимодействии по линии Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития.

По традиции уделили важное внимание сфере образования, где мы тоже констатировали плодотворное взаимодействие.

Более шестнадцати тысяч кыргызских студентов обучаются в вузах России, половина из которых на бюджетной основе за счет российской стороны.

С удовлетворением отметили масштабные планы по научной и технической модернизации Кыргызско-Российского Славянского университета, одного из флагманов высшего образования в республике.

Сегодняшним подписанием Соглашения о строительстве нового кампуса университета дается старт этому важному начинанию.

Последовательно осуществляется реализация нашей с Владимиром Владимировичем масштабной социально-значимой инициативы по строительству в Кыргызской Республике девяти школ, три из которых должны открыть свои двери для учащихся в 2027 году.

Сохраняется бережное отношение к русскому языку – языку не только Пушкина, Толстого, но и нашего великого писателя Айтматова.

Свою высокую востребованность демонстрирует гуманитарный проект «Российский учитель за рубежом», в рамках которого в регионах Кыргызстана учителя из России помогают в изучении русского языка.

Много совместных проектов по линии «Россотрудничества» и АНО «Евразия», имеющих важное значение для социальной сферы страны.

По инициативе и полном содействии АНО «Евразия» в нашей столице в августе открылся крупнейший не только в Кыргызстане, но и во всем регионе Центральной Азии парк семейного отдыха «Евразия».

По нашему поручению, наши страны приступили к формированию образовательного пространства на основе интеграции лучших практик образовательных систем двух стран.

Активно развиваются и расширяются культурные связи между народами наших стран.

В России и Кыргызстане с большим успехом и взаимным восхищением зрителей проведены Дни культуры наших стран.

Дальнейшему укреплению культурных уз послужит Кыргызский дом науки и культуры в Москве, который откроет свои двери в ближайшее время.

Признательны нашим российским друзьям за практическое содействие в реализации этой инициативы.

Обсудили также и сферу миграции.

Подтвердили обоюдную заинтересованность в обеспечении законного пребывания наших соотечественников на территории России, предоставлении им достойных условий труда и предусмотренных социальных гарантий.

Условились и дальше поработать по линии наших компетентных министерств в этом важном направлении.

Уважаемый Владимир Владимирович, итоги Вашего государственного визита в Кыргызскую Республику позволяют нам с оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие кыргызско-российских отношений.

Убежден, что Ваш визит еще раз подтвердил особую прочность кыргызско-российских отношений союзничества и стратегического партнерства, придал значительный импульс их дальнейшему углублению», - говорится в речи Садыра Жапарова.