Путин – Жапарову: Кыргызстан под вашим руководством является стабильным и надежным партнером

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ведущие российские нефтегазовые компании обеспечивают Кыргызскую Республику природным газом и нефтепродуктами.

«Кыргызская республика под вашим руководством является стабильным, надежным партнером с внутриполитической точки зрения. И это одно из основных условий для дальнейшего развития наших двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей», - заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к президенту КР Садыру Жапарову в ходе переговоров в расширенном составе в “Ынтымак Ордо”.

Российский лидер поблагодарил Садыра Жапарова за приглашение, сказав, что его государственный визит проходит в преддверии заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Высоко ценим большую работу, проделанную Кыргызстаном в ходе своего председательства в ОДКБ. Россия принимает у вашей страны эстафету и будет председательствовать в организации в 2026 году.

Российско-кыргызские отношения стратегического партнерства и союзничества успешно развиваются на основе обоюдного уважения и учета интересов друг друга в духе базового договора о дружбе и сотрудничестве.

Мы с вами также в постоянном контакте, держим на личном контроле ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.

В конце года у нас еще будет возможность увидеться в России на заседании Высшего Евразийского Совета и традиционной предновогодней встрече лидеров стран СНГ.

Повестка дня наших переговоров весьма объемна. К подписанию подготовлено программное совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства, в котором обозначены основные задачи по дальнейшему укреплению российско-кыргызского сотрудничества на самых разных направлениях.

Кроме того, будет подписан пакет важнейших межправительственных и межведомственных документов в торгово-экономической, образовательной, миграционной и других областях.

Россия – ведущий торгово-экономический партнер Кыргызстана, в прошлом году товарооборот увеличился на 13,6% до рекордных 4,1 миллиардов долларов. И в январе-сентябре прибавил еще 17%. Уже порядка 97% всех платежей проводятся в национальных валютах. Прорабатываем новые варианты организации взаимных расчетов.

Вы сказали о российских инвестициях. Действительно, они тоже растут, достигли уже почти $2 миллиардов. В республике действует 1,7 тысяч предприятий с российским участием. Хочу отметить, что вот такое доверие российских инвесторов в сотрудничестве с Кыргызстаном, во вложении своих капиталов в кыргызскую экономику связано с вашими усилиями и положительной динамикой во внутренней политике.

Активно действует межправительственная комиссия, в центре внимания реализация комплексной программы сотрудничества на 2022-2026 годы. Ведущие российские нефтегазовые компании обеспечивают Кыргызскую Республику природным газом и нефтепродуктами.

Видим большой потенциал для наращивания сотрудничества в сфере мирного атома, в строительстве солнечных и ветровых электростанций, цифровой экономики. В транспортно-логистической области важное место занимает межрегиональное сотрудничество, в которое вовлечены более 80 субъектов Российской Федерации и все 7 областей Кыргызстана. Регулярно проводятся двусторонние конференции регионов.

В октябре 2024 года с успехом прошли Дни культуры Кыргызстана в России, а этой осенью - Дни культуры России в Кыргызстане. Ценим внимание руководства Кыргызстана к вопросам поддержки русского языка, имеющего в республике статус официального.

В 2023 году мы вместе с вами дали старт крупному совместному проекту по строительству в КР 9 средних школ с обучением на русском языке. И первые три школы планируется открыть к 1 сентября 2027 года. В рамках программы «Российский учитель за рубежом» в 42 школах республики работают 157 наших преподавателей.

Особое внимание уделяем сотрудничеству в сфере безопасности. Размещенная в республике объединенная российская военная база является важным фактором обеспечения стабильности в регионе. Выступаем с согласованных позиций в рамках международных организаций — ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ООН.

Настроены на тесное взаимодействие в ходе председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества, которое началось в сентябре. В общем, сегодня мы сможем обстоятельно пройтись по всей многоплановой двухсторонней повестке дня и наметить ориентиры для дальнейшего углубления нашего всеобъемлющего сотрудничества», - заявил Владимир Путин.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом 25 ноября. В ходе визита лидеры Кыргызстана и России сегодня, 26 ноября, обсудят актуальные вопросы и дальнейшее укрепление сотрудничества в духе стратегического партнёрства.

Также планируется подписание ряда двусторонних документов.

Источник: Кабар