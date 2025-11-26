По итогам переговоров Жапарова и Путина подписан ряд двусторонних документов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Садыр Жапаров и Владимир Путин подписали Совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства.

В рамках государственного визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Кыргызскую Республику сегодня, 26 ноября, подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание взаимодействия в области образования, здравоохранения, миграции, экономического и военно-технического взаимодействия.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и Президент России Владимир Путин подписали Совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства.

Также подписан ряд двусторонних документов:

- Меморандум о сотрудничестве между Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и Министерством экономического развития Российской Федерации в сфере стратегического планирования;

- Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в Кыргызской Республике и Российской Федерации;

- Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об условиях строительства в Кыргызской Республике кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина;

- Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации в области кардиологии;

- Протокол о внесении изменений в Договор между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества от 20 июня 2017 г;

- Соглашение о намерениях между Открытым акционерным обществом «Кыргыз почтасы» и

Акционерным обществом «Почта России».