Путин: Россия снабжает кыргызских потребителей электроэнергией и построит новую ТЭЦ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ходе своего выступления президент России Владимир Путин особо отметил сотрудничество в энергетической сфере.

В госрезиденции «Ынтымак Ордо» 26 ноября завершились переговоры президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и президента Российской Федерации Владимира Путина.



Российский лидер находится в Кыргызстане с гозвизитом 25-26 ноября, а также примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ 27 ноября.



По итогам встреч главы государств выступили с заявлениями для СМИ.



В ходе своего выступления президент России Владимир Путин особо отметил сотрудничество в энергетической сфере.



«Наша страна полностью удовлетворяет потребности Кыргызстана в бензине и дизеле, причем на льготных условиях без взимания вывозной пошлины, что дает прямой экономической эффект для республики», - заявил Путин.



Как подчеркнул президент, российский государственный концерн выделил около 400 млн долларов на газификацию регионов Кыргызстана.



«Россия снабжает кыргызских потребителей электроэнергией. Наши компании участвуют в проектировании и модернизации гидроэлектростанций на кыргызских реках.



В Иссык-Кульской области планируется построить крупную солнечную электростанцию, а на севере — новую современную ТЭЦ», - сообщил российский лидер.

Источник: tazabek.kg

