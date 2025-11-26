Путин: Россия снабжает кыргызских потребителей электроэнергией и построит новую ТЭЦ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ходе своего выступления президент России Владимир Путин особо отметил сотрудничество в энергетической сфере.
В госрезиденции «Ынтымак Ордо» 26 ноября завершились переговоры президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и президента Российской Федерации Владимира Путина.
Российский лидер находится в Кыргызстане с гозвизитом 25-26 ноября, а также примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ 27 ноября.
По итогам встреч главы государств выступили с заявлениями для СМИ.
В ходе своего выступления президент России Владимир Путин особо отметил сотрудничество в энергетической сфере.
«Наша страна полностью удовлетворяет потребности Кыргызстана в бензине и дизеле, причем на льготных условиях без взимания вывозной пошлины, что дает прямой экономической эффект для республики», - заявил Путин.
Как подчеркнул президент, российский государственный концерн выделил около 400 млн долларов на газификацию регионов Кыргызстана.
«Россия снабжает кыргызских потребителей электроэнергией. Наши компании участвуют в проектировании и модернизации гидроэлектростанций на кыргызских реках.
В Иссык-Кульской области планируется построить крупную солнечную электростанцию, а на севере — новую современную ТЭЦ», - сообщил российский лидер.
Источник: tazabek.kg