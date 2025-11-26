Садыр Жапаров: Россия для Кыргызстана – стратегический союзник, надежный партнер и добрый друг

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Особое значение имеет сотрудничество в области образования, культуры и миграционной политики.

Россия для Кыргызстана была и остается стратегическим союзником, надежным партнером и добрым другом. Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, обращаясь к президенту России Владимиру Путину на расширенной встрече в «Ынтымак Ордо».

«Сердечно приветствую Вас в Кыргызской Республике, признателен за принятие приглашения посетить нашу страну с государственным визитом, - начал свою речь президент КР. - Для нас Вы всегда были и остаетесь желанным и глубоко уважаемым гостем. Ваш приезд наглядно подтверждает прочность кыргызско-российских отношений, основанных на взаимопонимании, высоком доверии и стремлении совместно укреплять союзнические связи и стратегическое партнерство».

Садыр Жапаров отметил, что «на протяжении десятилетий наши народы демонстрировали единство и братскую поддержку, включая годы Великой Отечественной войны, события, которые навсегда определили нашу общую судьбу и заложили фундамент нынешнего сотрудничества».

«Россия для Кыргызстана была и остается стратегическим союзником, надежным партнером и добрым другом, и, конечно же, мы неизменно высоко ценим крепкие многогранные отношения с братской Россией», - подчеркнул он.

«Уважаемый Владимир Владимирович, несмотря на динамичную геополитическую и сложную экономическую обстановку, Россия демонстрирует высокую адаптивность и устойчивость. В этом мы видим, прежде всего, заслугу ваших личных качеств как лидера.

Это не дань вежливости, а признание вашей роли в международной политике. Наш народ в своей повседневной жизни чувствует поддержку России по всем ключевым направлениям, особенно в сфере энергетики и продовольствия. Последовательность вашей политики и способность сохранять стратегический курс имеют большое значение для наших стран и укрепляет союзное взаимодействие.

Мы глубоко ценим это и дорожим сложившимися между нами доверительными отношениями. Уважаемый Владимир Владимирович, двусторонняя повестка постоянно расширяется, наполняясь новыми проектами и инициативами, что подтверждает позитивную динамику нашего сотрудничества», - добавил глава Кыргызстана.

Он отметил, что Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Кыргызстана, а интеграция в рамках Евразийского экономического союза открывает новые горизонты для кооперации, инноваций и инвестиций.

«Мы высоко ценим российскую поддержку в развитии инфраструктурных, энергетических, промышленных и гуманитарных инициатив.

В 2025 году количество российских компаний в Кыргызстане возросло до 1800, что больше в три раза, чем несколько лет назад. Особое значение имеет сотрудничество в области образования, культуры и миграционной политики. Сотни тысяч граждан Кыргызстана работают в России, внося свой посильный вклад в экономики обеих стран.

Российские высшие учебные заведения остаются одними из самых востребованных для молодежи Кыргызстана, а совместные гуманитарные проекты способствуют укреплению связей между нашими народами и передаче ценностей дружбы будущим поколениям.

Эти и другие ключевые вопросы кыргызско-российского взаимодействия мы сейчас с вами обсудим и совместно наметим по ним дальнейшие шаги», - заключил Садыр Жапаров.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом 25 ноября. В ходе визита лидеры Кыргызстана и России сегодня, 26 ноября, обсудят актуальные вопросы и дальнейшее укрепление сотрудничества в духе стратегического партнёрства.

Также планируется подписание ряда двусторонних документов.

Источник: Кабар