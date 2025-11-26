Состоялась церемония официальной встречи Президента Садыра Жапарова и Президента России Владимира Путина

Бишкек, "САЯСАТ.KG". К зданию «Ынтымак Ордо» кортеж высокого гостя прибыл в сопровождении конной кавалерии.

Сегодня, 26 ноября, в Бишкеке состоялась церемония официальной встречи Президентов Кыргызской Республики Садыра Жапарова и Российской Федерации Владимира Путина, прибывшего в страну с государственным визитом.

К зданию «Ынтымак Ордо» кортеж высокого гостя прибыл в сопровождении конной кавалерии.

На флагштоках вывешены государственные флаги Кыргызстана и России, выстроен почетный караул, присутствовали этно-воины.

Лидеры стран поприветствовали друг друга, прозвучали государственные гимны двух стран. После рапорта командира роты почетного караула главы государств совершили обход строя.

В ходе церемонии главы государств выразили почтение знамени. Президент России, обратившись к роте, произнес приветственную фразу: «Салам аскер!».

Далее Президент Садыр Жапаров и Президент России Владимир Путин представили членов своих официальных делегаций, после чего почетный караул прошел торжественным маршем перед главами государств.

После церемонии приветствия и совместного фотографирования лидеры направились в зал для переговоров.