Состав российской делегации, прибывшей в Кыргызстан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ходе визита Кыргызстан и Россия заключат ряд важных межправительственных и коммерческих документов.

Вчера, 25 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин с государственным визитом прибыл в Кыргызскую Республику.

Сегодня, 26 ноября, в рамках государственного визита Путина в Кыргызстан в Административном здании “Ынтымак Ордо” состоится церемония официальной встречи лидеров, после чего Путин и Жапаров здесь же проведут российско-кыргызские переговоры.

Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков агентству Лента.ру, на переговорах запланировано обсуждение ключевых вопросов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Также лидеры обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным вопросам.

В ходе переговоров в расширенном составе будут затрагиваться вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической сферах и в сфере миграции.

В состав российской делегации вошли вице-премьер министр Алексей Оверчук, возглавляющий российскую часть межправкомиссии КР и РФ, а также семь министров, в том числе глава МВД Владимир Колокольцев, министр транспорта Андрей Никитин и министр энергетики Сергей Цивилев, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, замглавы ФСВТС Михаил Бабич, глава Росатома Алексей Лихачев и представители других федеральных ведомств.

Также в составе российской делегации представители российского бизнеса, в том числе Роман Абрамович, глава ПСБ Петр Фрадков, генеральный директор "Почты России" Михаил Волков.

По итогам переговоров президенты подпишут совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства.

Всего, как отмечал ранее Ушаков, проработаны семь документов, которые охватывают сотрудничество в сферах образования, экономики, здравоохранения, миграции, санитарного и эпидемиологического благополучия, развития двустороннего военно-технического сотрудничества и соглашение между почтами РФ и КР.

Источник: Кабар