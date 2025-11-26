Бексултан Токонов назначен директором Госагентства по управлению госимуществом

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соответствующее распоряжение подписал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Бексултан Токонов назначен директором Государственного агентства по управлению госимуществом, сообщили в пресс-службе президента.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Бексултан Токонов, 1987 года рождения, окончил Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына по специальности «юриспруденция». Имеет специальное звание капитана финансовой полиции и классный чин государственного гражданского служащего I класса.

Начав карьеру в таможенных органах, позже продолжил работу в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями, где прошёл профессиональный путь от следователя до руководителя подразделения.

В 2023 году перешёл в Управление делами президента Кыргызской Республики, сначала занимая должность референта, а затем — заведующего Отделом управления государственным имуществом.

