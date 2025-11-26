Садыр Жапаров и Владимир Путин возложили венки к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Завершилось возложение венков минутой молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сопровождавшееся троекратным оружейным залпом.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках государственного визита российского лидера в Кыргызстан, возложили венки к Вечному огню на площади Победы в городе Бишкек.

Как сообщили в Админстрации президента КР, под звуки фанфар военного оркестра гвардейцы установили венки у мемориала, после чего главы государств, склонив головы, почтили память павших героев.

Завершилось возложение венков минутой молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сопровождавшееся троекратным оружейным залпом.