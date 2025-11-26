Владимир Путин прибыл в Кыргызстан с госвизитом

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В международном аэропорту «Манас» высокого гостя встретил президент Садыр Жапаров.

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 25 ноября, с государственным визитом прибыл в Кыргызскую Республику.

Как сообщили в Админстрации президента КР, в международном аэропорту «Манас» высокого гостя встретил президент Садыр Жапаров.

На флагштоках вывешены флаги двух стран, расстелена ковровая дорожка, выстроена рота почетного караула.

На перроне также установлены национальные юрты, этно-воины продемонстрировали элементы кочевой культуры с ловчими птицами и тайганами.

Далее для глав государств была организована короткая концертная программа с участием кыргызских артистов, которые исполнили музыкальные произведения двух народов.

В ходе государственного визита лидеры Кыргызстана и России завтра, 26 ноября, обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки и перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества в духе стратегического партнерства. Также планируется подписание ряда двусторонних документов.