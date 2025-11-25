Ряд госслужащих, замеченных в агитации на выборах в ЖК, освободили от должностей, - глава Кабмина Касымалиев

Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев на аппаратном совещании вновь предупредил руководителей государственных органов о строгом запрете участия госслужащих в агитации на выборах депутатов Жогорку Кенеша.



Он на своей страничке в соцсетях сообщил, что, несмотря на завершающийся этап предвыборной кампании, в отдельных регионах зафиксированы случаи, когда сотрудники государственных структур не выполнили требования и участвовали в агитационных мероприятиях. Такие сотрудники были освобождены от занимаемых должностей.



«Каждый гражданин должен иметь возможность свободно выбрать того кандидата, которого считает достойным — без давления, вмешательства или подкупа», — сказал Касымалиев.



Он также напомнил, что власти не поддерживают и не продвигают ни одного кандидата: «Мы будем работать с тем депутатом, которого изберёт народ».



Глава Кабмина призвал граждан активно участвовать в предстоящих выборах, проявить ответственность и сделать осознанный выбор.



О каких госслужащих в регионах идет речь, он не сказал.

Источник: АКИpress



