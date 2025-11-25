Семь министров, глава Росатома, Песков, Набиуллина и Абрамович: кто еще прилетит с Путиным в КР

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Российская сторона прибывает в Бишкек крупным составом, куда включены представители правительства, ведомств, госкорпораций и бизнеса.
С 25 по 27 ноября в Бишкеке состоится государственный визит президента РФ Владимира Путина. Помимо насыщенной программы мероприятие удивило масштабной делегацией. Официальные данные о ней ранее были опубликованы в ТАСС.
Представители бизнеса
- Роман Абрамович
- Петр Фрадков (Промсвязьбанк)
- Михаил Волков (Почта России)
Высокопоставленные участники
- Алексей Оверчук — зампредседателя правительства РФ, глава российской части межправкомиссии
- Семь федеральных министров:
- Владимир Колокольцев (МВД)
- Михаил Дегтярев (спорт)
- Михаил Мурашко (здравоохранение)
- Андрей Никитин (промышленность и торговля)
- Максим Решетников (экономическое развитие)
- Валерий Фальков (наука и высшее образование)
- Сергей Цивилев (энергетика)
Руководители ведомств и организаций
- Анна Попова — глава Роспотребнадзора
- Эльвира Набиуллина — председатель Центробанка РФ
- Андрей Корнеев — статс-секретарь и замминистра просвещения
- Делегации ФС ВТС, Росатома во главе с Алексеем Лихачевым, представители промышленного и энергетического блоков
Администрация президента РФ
- Юрий Ушаков
- Дмитрий Песков
- Максим Орешкин
Источник: economist.kg