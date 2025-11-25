           
Семь министров, глава Росатома, Песков, Набиуллина и Абрамович: кто еще прилетит с Путиным в КР

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Российская сторона прибывает в Бишкек крупным составом, куда включены представители правительства, ведомств, госкорпораций и бизнеса.

С 25 по 27 ноября в Бишкеке состоится государственный визит президента РФ Владимира Путина. Помимо насыщенной программы мероприятие удивило масштабной делегацией. Официальные данные о ней ранее были опубликованы в ТАСС.

Представители бизнеса

  • Роман Абрамович
  • Петр Фрадков (Промсвязьбанк)
  • Михаил Волков (Почта России)

Высокопоставленные участники

  • Алексей Оверчук — зампредседателя правительства РФ, глава российской части межправкомиссии
  • Семь федеральных министров:
    • Владимир Колокольцев (МВД)
    • Михаил Дегтярев (спорт)
    • Михаил Мурашко (здравоохранение)
    • Андрей Никитин (промышленность и торговля)
    • Максим Решетников (экономическое развитие)
    • Валерий Фальков (наука и высшее образование)
    • Сергей Цивилев (энергетика)

Руководители ведомств и организаций

  • Анна Попова — глава Роспотребнадзора
  • Эльвира Набиуллина — председатель Центробанка РФ
  • Андрей Корнеев — статс-секретарь и замминистра просвещения
  • Делегации ФС ВТС, Росатома во главе с Алексеем Лихачевым, представители промышленного и энергетического блоков

Администрация президента РФ

  • Юрий Ушаков
  • Дмитрий Песков
  • Максим Орешкин

Источник: economist.kg

           