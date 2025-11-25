Семь министров, глава Росатома, Песков, Набиуллина и Абрамович: кто еще прилетит с Путиным в КР

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Российская сторона прибывает в Бишкек крупным составом, куда включены представители правительства, ведомств, госкорпораций и бизнеса.

С 25 по 27 ноября в Бишкеке состоится государственный визит президента РФ Владимира Путина. Помимо насыщенной программы мероприятие удивило масштабной делегацией. Официальные данные о ней ранее были опубликованы в ТАСС.

Представители бизнеса

Роман Абрамович

Петр Фрадков (Промсвязьбанк)

(Промсвязьбанк) Михаил Волков (Почта России)

Высокопоставленные участники

Алексей Оверчук — зампредседателя правительства РФ, глава российской части межправкомиссии

— зампредседателя правительства РФ, глава российской части межправкомиссии Семь федеральных министров: Владимир Колокольцев (МВД) Михаил Дегтярев (спорт) Михаил Мурашко (здравоохранение) Андрей Никитин (промышленность и торговля) Максим Решетников (экономическое развитие) Валерий Фальков (наука и высшее образование) Сергей Цивилев (энергетика)



Руководители ведомств и организаций

Анна Попова — глава Роспотребнадзора

Эльвира Набиуллина — председатель Центробанка РФ

Андрей Корнеев — статс-секретарь и замминистра просвещения

Делегации ФС ВТС, Росатома во главе с Алексеем Лихачевым, представители промышленного и энергетического блоков

Администрация президента РФ

Юрий Ушаков

Дмитрий Песков

Максим Орешкин

Источник: economist.kg