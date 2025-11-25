Армения не примет участия в саммите ОДКБ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По мнению премьер-министра Армении, структура создала угрозы для суверенитета республики

Представители Армении не посетят саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке, однако Ереван сообщил, что не против принятия на встрече касающихся всего блока документов, сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

О заморозке участия Армении в ОДКБ премьер-министр страны сообщил в феврале 2024 года. Он объяснял это решение в том числе тем, что организация, по его мнению, создает угрозы безопасности, существованию, суверенитету и государственности страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что считает более вероятным выход страны из Организации , чем разблокировку членства в ней.

ОДКБ является международной организацией по вопросам безопасности. Ее участниками на текущий момент являются шесть стран: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Источник: vesti.kg



