Президент Кыргызстана присвоил особый статус Академии госуправления

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Документ вступит в силу через десять дней.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, который существенно меняет статус Академии государственного управления имени Жусупа Абдрахманова. Учебному заведению придается особый статус с организационной, финансовой и академической автономией. Документ направлен на создание эффективной и результативной системы государственной и муниципальной службы, а также на модернизацию подготовки и переподготовки кадров.

Согласно указу, академия выводится из ведения Агентства по делам госслужбы и местного самоуправления и получает расширенные полномочия. Ей позволено самостоятельно определять внутреннюю структуру, статус подразделений и требования к персоналу. Учебное заведение также получает право самостоятельно назначать проректоров по согласованию с администрацией главы государства, открывать счета в банках с госучастием вне казначейской системы и распоряжаться внебюджетными поступлениями.

Документ вводит специальный правовой режим на один год, в течение которого на академию не будет распространяться часть норм закона об образовании, регулирующих финансовую деятельность.

Она сможет формировать собственные тарифы на образовательные и консультационные услуги, а также создавать фонды развития за счет добровольных взносов и других источников, не запрещенных законодательством.

Кабмину поручено увеличить штат академии, а с 1 апреля 2026 года повысить заработную плату сотрудникам: административно-управленческому персоналу и преподавателям в два раза, руководству — на 50 процентов.

Дополнительно учреждение будет получать финансирование на стимулирующие выплаты в объеме 50 процентов от фонда оплаты труда.

Указ также признает утратившими силу все предыдущие документы, регулирующие деятельность академии в разные годы. Учреждение должно пройти повторную регистрацию и привести свои внутренние решения в соответствие с новым статусом.

