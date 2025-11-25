Таалатбек Масадыков с января 2026 года сменит Имангали Тасмагамбетова на посту генсека ОДКБ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Таалатбек Масадыков в настоящее время является замгенсекретаря ОДКБ.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января сменится, казахстанца Имангали Тасмагамбетова сменит представитель Кыргызстана Таалатбек Масадыков, сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.



Как анонсировал помощник российского лидера, Тасмагамбетов выступит на саммите с докладом «Об актуальных проблемах международном и региональной безопасности и основных итогах деятельности ОДКБ в межсессионный период».



По словам Ушакова, после завершения всех процедур на саммите состоится церемония награждения уходящего генерального секретаря ОДКБ Тасмагамбетова почетным знаком ОДКБ первой степени, для чего было принято соответствующее решение.

Источник: АКИpress

